IP-камера поворотная с Wi-Fi Xiaomi MiJia 360° Smart Camera 1080p

Доставка по Москве, Санкт-Петербургу* и Нижнему Новгороду* Стоимость доставки по городу (Внутри МКАД и КАД) - 290р Стоимость доставка за МКАД и КАД - 290р + 50р за каждые 5км от кольца Стоимость доставки Электротранспорта Москва - 500р , Санкт-Петербург и Нижний Новгород 700р Стоимость доставки Крупной Бытовой Техники (Пылесосы и.т.п) - 500р

​ Срочная доставка по Москве в день заказа - от 350р

Доставка по России​ (расчет стоимости при оформлении заказа на сайте или по телефону) ​Курьерская служба Boxberry (Только по предоплате на сайте) Почта России (Только по предоплате на сайте)

Самовывоз по адресу Москва, Площадь Журавлева д.10 Офис 223 - Бесплатно Вход через Площадь Журавлева д.10 стр.4

Доставка Гироскутеров и других крупногабаритных товаров - от 500 рублей.

*Для получения заказа на следующий день по Москве или на 2-ой день по Санкт-Петербургу или Нижнему Новгороду нужно оформить заказ до 17.00 текущего дня. ( Пример: Вы оставили заказ в 18.30 в понедельник, значит по стоимости 290р за доставку, по Москве, мы можем сделать доставку только на среду, на вторник доставка будет стоить 350 рублей)

Доставка по Воскресеньям осуществляется только по Москве. Если вы сделали заказ в субботу или воскресенье и хотите получить его в воскресенье или понедельник, то стоимость доставки будет составлять 350 рублей, так как мы будем использовать для вас срочных курьеров.