IP-камера поворотная с Wi-Fi Xiaomi MiJia 360° Smart Camera 1080p
- Производитель: Xiaomi
- Модель: QDJ4026CN
- Доступность: На складе
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RUB
2053.00р
Xiaomi Mijia 360º Home Camera создана для того чтоб Вы могли наблюдать за своим домом или офисом в Ваше отсутствие. С помощью IP- камеры Вы можете наблюдать за объектом не только в реальном времени, но и просмотреть записи прошедших дней. Для этого в камере Mijia 360º имеется слот для MicroSD карты (объём памяти до 64Гб) так же есть возможность подключиться к облачному хранилищу. Xiaomi Mijia 360º Home Camera поможет проконтролировать как спит Ваш малыш в своей кроватке, даст возможность убедиться, что с престарелыми родителями всё в порядке.
Особенности модели:
- Блочная конструкция камеры позволяет ей свободно вращаться в четырех направлениях, обеспечивая угол обзора 360° по горизонтали и 90° по вертикали. Бесшумный двигатель и защита от вибрации обеспечивают стабильное положение камеры во время работы.
- Полноцветное изображение при слабом освещении. Специальные технологии позволяют камере создавать цветное изображение даже в условиях недостаточного освещения.
- Новое поколение шумоподавления в системе ночного видения. Длина рабочей волны ИК-светодиода 940 нм, так что она не воспринимается человеческим глазом и не помешает спокойному сну домочадцев. Апертура F2.1 собирает большое количество света. 8 источников инфракрасной подсветки с длиной волны 940 нм обеспечивают высокую четкость и «чистоту» изображения.
- Изображение в разрешении 1080Р. Качество изображения нового поколения камеры было полностью обновлено. Теперь разрешение достигает 1080Р с 2 млн пикселей, а технология WDR обеспечивает детализированное изображение даже при контровом свете.
- Кодек H.265. Экономия объема памяти. Формат видеосжатия H.265 способствует гладкому показу видео в онлайн-режиме и расширяет пропускную способность сети. При одинаковых разрешении и битрейте видео формата H.265 на 50% легче, чем H.264.
- Обнаружение человека. Предотвращение ложной тревоги. Объединение искусственного интеллекта и оптимизации алгоритмов и сети позволило добиться создания более точной системы оповещения, которая не допустит срабатывания ложной тревоги.
- Три типа хранения данных. Камера поддерживает локальное хранение файлов на MicroSD карте с цикличной записью видео. Кроме того, можно установить периодическое резервное копирование на сервер NAS (например, маршрутизатор Xiaomi). Облачное хранилище находится в разработке.
- Удаленный просмотр с подключенных устройств. Вы сможете проверить обстановку в доме в любое время со своего смартфона или планшета. Записанные файлы в локальном хранилище можно просматривать на разных скоростях с ускорением 1/4/16. *Поддерживает работу с устройствами на Android 4.4/ iOS 9.0 и выше.
- Калибровка изображения при установке в перевернутом виде. В комплект входит легкая в работе установочная платформа, которую можно положить на поверхность мебели, подоконник, изголовье кровати или вмонтировать в перевернутом виде в крышку, стены и потолок. В этом случае опция переворота изображения приведет картинку к нормальному виду.
Характеристики:
- Синхронизация: Облако MiHome (запись роликов при срабатывания датчика обнаружения)
- Вес (g): 240
- Цвет: Белый
- Размеры: 118 х 78 х 78 мм
- Совместимость: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
- Умный дом: Да
- Поддержка карт памяти: 16-64 ГБ MicroSD (Class 10 и выше)
- Тип подключения: Wi-Fi
- Wi-F: i802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
- Мобильное приложение: Mi Home
- Защита информации: WEP, WPA, WPA2
- Угол обзора: 110° (Общий 360°)
- Ночной режим: 10 х 940nm ИК-диодов (дальность ночного видения до 10 м)
- Разрешение: 1080p
- Макс. частота кадров видео: 1080p@20fps
- Разъем (вход): Micro USB
- Питание: От сети
- Параметры входа: 5V/1A
- Длина кабеля: 1.8 м
- Рабочий диапазон температур: -10 ~ +50 С°
- Доставка по Москве, Санкт-Петербургу* и Нижнему Новгороду*
- Стоимость доставки по городу (Внутри МКАД и КАД) - 290р
- Стоимость доставка за МКАД и КАД - 290р + 50р за каждые 5км от кольца
- Стоимость доставки Электротранспорта Москва - 500р , Санкт-Петербург и Нижний Новгород 700р
- Стоимость доставки Крупной Бытовой Техники (Пылесосы и.т.п) - 500р
- Срочная доставка по Москве в день заказа - от 350р
- Доставка по России (расчет стоимости при оформлении заказа на сайте или по телефону)
- Курьерская служба Boxberry (Только по предоплате на сайте)
- Почта России (Только по предоплате на сайте)
- Самовывоз по адресу Москва, Площадь Журавлева д.10 Офис 223 - Бесплатно
- Вход через Площадь Журавлева д.10 стр.4
- Доставка Гироскутеров и других крупногабаритных товаров - от 500 рублей.
*Для получения заказа на следующий день по Москве или на 2-ой день по Санкт-Петербургу или Нижнему Новгороду нужно оформить заказ до 17.00 текущего дня. ( Пример: Вы оставили заказ в 18.30 в понедельник, значит по стоимости 290р за доставку, по Москве, мы можем сделать доставку только на среду, на вторник доставка будет стоить 350 рублей)
Доставка по Воскресеньям осуществляется только по Москве. Если вы сделали заказ в субботу или воскресенье и хотите получить его в воскресенье или понедельник, то стоимость доставки будет составлять 350 рублей, так как мы будем использовать для вас срочных курьеров.